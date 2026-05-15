Asar Deresi'nde su samurlarının oyunu kameraya böyle yansıdı

15.05.2026 - 21:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

Düzce'de Asar Deresi'nde oyun oynayan iki su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şehir merkezindeki 23 Nisan Parkı mevkisinden geçen Asar Deresi'nde hareket eden su samurları ilgi odağı oldu. Dere içerisindeki taşların üzerine çıkan ve akıntılı suya rağmen doyasıya oyun oynayan su samurları, çevredeki vatandaşların kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bir süre sonra akıntılı suda gözden kaybolan su samurlarını derenin kenarından ilgiyle izleyen vatandaşlardan Mustafa Kurnaz, doğal yaşamın bu önemli türlerini şehir merkezinde görmenin keyifli olduğunu dile getirdi. Kurnaz, "Düzceliyim, İstanbul'da doğdum büyüdüm.

Su samurları Düzce'de aslında Efteni Gölü'nde yaşarlar ama Melen Çayı'ndan şehir merkezindeki derelere de geliyorlar. İzlemesi çok keyifli. İnsanlarla barışık hayvanlar. Zarar vermedikçe insanlara zararları olmaz" ifadelerini kullandı.

