Kırklareli için yeni karar! Kaymakamlık açıkladı: Yasaklandı
03.07.2026 - 16:12Güncellenme Tarihi:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.