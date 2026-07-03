Avrupa’nın kavurucu sıcağından kaçanlar oraya sığındı: Ziyaretçi rekoru kırıyor!
Avrupa genelinde etkili olan kavurucu çöl sıcaklarından kaçarak memleketlerine gelen gurbetçiler ile Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan doğaseverler, Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki doğa harikası Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Munzur Dağı'nın sarsılmaz eteklerinden saniyeler içinde süzülen ve 40 metrelik devasa yükseklikten dökülen buz gibi sular, hem görsel bir şölen sunuyor hem de kavurucu yaz günlerinde sismik bir serinlik vahası sağlıyor.
Avrupa'da yaşanan kavurucu sıcak havadan kaçan gurbetçiler, dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nde serinliyor.
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.
Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlarla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı bir güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.
Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'da burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yapılan yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz" dedi.
Girlevik Şelalesi, Avrupa ve Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Adana ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin uğrak noktası oluyor.