Avrupa’nın kavurucu sıcağından kaçanlar oraya sığındı: Ziyaretçi rekoru kırıyor!

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Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'da burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yapılan yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz" dedi.



Girlevik Şelalesi, Avrupa ve Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Adana ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin uğrak noktası oluyor.