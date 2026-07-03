Didim'in çehresi değişiyor! Kendi üretimi çiçeklerle kent güzelleşiyor

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin her köşesine aynı hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, "Bizim için belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil, yaşadığımız kente ve halkımıza duyduğumuz saygıyı her çalışmamıza yansıtmaktır. Kendi üretimimiz olan çiçeklerden yeşil alan bakımlarına kadar attığımız her adımda, Didim'imizi daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için özenle çalışıyoruz" dedi.