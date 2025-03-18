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Artvin’de heyelan etkili oldu! Ahşap ev çatısının üzerine devrildi

18.03.2025 - 14:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)

Artvin’de heyelan etkili oldu! Ahşap ev çatısının üzerine devrildi

Artvin’de Çamlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda yamaçtaki ahşap ev, yapı bütünlüğü bozulmadan çatısının üzerine devrildi.

Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak’ta karların erimesi sonrası heyelan oldu. Yamaçtan akan taş, toprak ve çamur, ahşap evi yerinden söküp, sürükleyip devirdi. Yapı bütünlüğü bozulmayan ahşap ev çatısı üzerine düşerken, toprak ve kaya parçaları mahalleden geçen dereyi tıkadı. Heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. İhbar üzerine adrese AFAD, İtfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, dere yatağında hafriyat temizleme çalışması başlattı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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