Artan kuraklığa çare! Tekirdağ'da anıza kanola ekimi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik ekip eşliğinde Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde üreticinin on dekar alanda anıza kanola ekimi yaptığı tarlada incelemelerde bulundu. Bitkinin çıkış durumu, fizyolojik evresi, kök gelişimi ile toprak nem seviyesi yerinde kontrol edildi.

İl Müdürü Aksoy, iklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık etkilerinin azaltılmasında anıza ekimin kritik bir yöntem olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada, "Tarımda doğal kaynaklarımızı doğru yöneterek enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın ana hedefidir. Devletimizin yüzde 50 hibe tohum destekleri çiftçilerimizin gücüne güç katıyor. Küçük dokunuşlar. Toprak işlemesiz ekim. Topraktaki suyumuzu ve organik maddeleri korumak. Buharlaşma ile kaybolan toprak nemini azaltmak elimizde. Üreticilerimizin alın terini yerli ve milli tohumlarımızın bereketiyle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.