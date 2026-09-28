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GündemArnavutköy'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anında kameralar kayıttaydı
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Arnavutköy'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anında kameralar kayıttaydı

28.09.2026 - 08:13Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Arnavutköy'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anında kameralar kayıttaydı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken o anlarda kameralar kayıttaydı.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki hafif ticari araç hareket ederek orta şeride geçtiği sırada seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan 2 kişi, savrularak yere düştü. Çevredekiler ise koşarak yardıma geldi.

Arnavutköyde otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anında kameralar kayıttaydı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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