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Başakşehir'de İETT ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

28.09.2026 - 07:54Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Başakşehir'de İETT ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametine seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

 Başakşehirde İETT ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı

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