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Arhavi'de gölette boğulan 2 imamın son görüntüleri kamerada

14.06.2026 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih TÜYSÜZ/ARHAVİ (Artvin), (DHA)

Arhavi'de gölette boğulan 2 imamın son görüntüleri kamerada

Artvin’in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekiplerce sudan çıkarılıp hastanede hayatını kaybeden imam Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir’in (26), göletteki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami’nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi.

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İmamları suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan imamlar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybeden imam Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir’in göletteki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; gölete giren ikilinin yüzdükten bir süre sonra çırpınmaya başlayarak gözden kaybolduğu görülürken, çevredekilerin de yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon’da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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