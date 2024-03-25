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Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı, sadece arefe günü oruç tutulur mu?

Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arefe günü bayramdan bir önceki gün olması nedeniyle o gün oruç tutup tutmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar ya da oruç tutmayıp sadece arefe günü oruç tutmak isteyenler "Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak farz mı, sevabı nedir? Sorularının yanıtını araştırıyor.

25.03.2024 - 17:41 |
Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı, sadece arefe günü oruç tutulur mu?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının bitmesiyle, ramazan bayramı idrak edilecek. Huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün kutlanacak. Bayramı müjdeleyen Arefe günü öncesi Müslümanlar "Arefe günü oruç tutulur mu?” sorusuna yanıt arıyor.

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geliyor ve Ramazan’ın içine dahil olduğu için bugün de de oruç tutuluyor

Diyanet'e göre Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

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