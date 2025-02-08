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Ardahan'ı kuraklık vurdu! Kayak sezonu gecikmeli başladı

08.02.2025 - 11:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan'ı kuraklık vurdu! Kayak sezonu gecikmeli başladı

Ardahan'da Kuraklık nedeniyle kar yağışının gecikmesi kayak turizmini de vurdu. Sezon açılışını heyecanla bekleyen kayak severler, şimdiye kadar umduğunu bulamadı.

Son yıllarda kayak tutkunları ve kış turizmi için önemli bir merkez haline gelen Uğurludağ'da bu sene hayal kırıklığı yaşandı.

Ziyaretçilerin her yıl sabırsızlıkla beklediği kayak sezonu, kar yağmayınca başlayamadı. Hem kayak severler hem işletmeciler, durumdan memnun değil.

Ardahanı kuraklık vurdu Kayak sezonu gecikmeli başladı

Şubatta yağan karla birlikte sezonu açacak olan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uğurludağ'da kayak sezonu bugün açılacak. Özellikle çevre illerden gelenlerin tercih ettiği merkez, kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.

 

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