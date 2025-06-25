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Ardahan'da dev proje! Nefes kesen manzara için geri sayım başladı: Ardahan'a turist yağacak

25.06.2025 - 14:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan'da dev proje! Nefes kesen manzara için geri sayım başladı: Ardahan'a turist yağacak

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan ve Karaçay Kanyonu'nun kalbinde yer alan tarihi Şeytan Kalesi, artık daha görkemli bir şekilde izlenebilecek. Kalenin zirvedeki kayalıklara hakim bir noktadan seyredilebilmesi için seyir terası yapımına başlandı. Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi'nin yanı sıra eski milletvekili Ensar Öğüt'ün de destekleriyle hayata geçirilen bu proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Vali Hayrettin Çiçek, projenin bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi'nin hakim noktadan izlenmesi için seyir terası yapımına başlandı.

Ardahanda dev proje Nefes kesen manzara için geri sayım başladı: Ardahana turist yağacak

Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Ardahan Eski Milletvekili Ensar Öğüt'ün de proje ortağı olduğu seyir terasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ardahanda dev proje Nefes kesen manzara için geri sayım başladı: Ardahana turist yağacak

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Seyir Terası projesinin, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisinin turizm değerinin artmasına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen paydaş kurumlara ve Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür etti.

Ardahanda dev proje Nefes kesen manzara için geri sayım başladı: Ardahana turist yağacak

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