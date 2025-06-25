Ardahan'da dev proje! Nefes kesen manzara için geri sayım başladı: Ardahan'a turist yağacak

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi'nin hakim noktadan izlenmesi için seyir terası yapımına başlandı.

Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Ardahan Eski Milletvekili Ensar Öğüt'ün de proje ortağı olduğu seyir terasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Seyir Terası projesinin, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisinin turizm değerinin artmasına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen paydaş kurumlara ve Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür etti.