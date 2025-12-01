Ardahan yağan karla beyaza büründü

Ardahan’da akşam saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karın geçen yıllara göre daha geç yağdığını söyleyen Ergün Yeşiltaş, ’’Bu yıl kar yağışı geçen yıllara oranla geç geldi. Ama şükür şu anda kar etkili oluyor’’ dedi.