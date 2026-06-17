Ordu ile Tokat'ı birbirine bağlayan yolda büyük değişim! Çalışmalar başladı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ordu ile Tokat illerini birbirine bağlayan grup yolunda beton yol çalışması gerçekleştiriliyor. Vatandaşların uzun yıllardır beklediği bir sorunu daha çözüme kavuşuruyor. Bu kapsamda Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman, Kargı Mahalleleri ile Tokat'ın Erbaa ilçesi Gökal Mahallesi'ni birbirine bağlayan grup yolunda beton yol çalışması yapılıyor.