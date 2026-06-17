Burhaniye'de zeytinlik yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Yangının ormanlık alana sıçramaması ve asırlık zeytin ağaçlarına daha fazla zarar vermemesi için Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirlikleri adeta seferber oldu. Alevlerin yayılma eğilimi göstermesi üzerine kara ekiplerinin yanı sıra havadan da destek istendi. Yangın mahallinde şu an itibarıyla karadan 8 arazöz ve itfaiye aracı, havadan ise 1 yangın söndürme helikopteri koordineli bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.