GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı

Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı

17.06.2026 - 15:07Güncellenme Tarihi:

Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Kars'ta yaz mevsiminin eşsiz manzaraları havadan görüntülendi.

1Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı

Zirvelerinde yaz ortasında bile kar eksik olmayan dağlar, yılan gibi kıvrılarak akan menderesler ve binlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan uçsuz bucaksız sarıçam ormanları görenleri hayran bıraktı.

2Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı

Türkiye'nin en bakir coğrafyalarından biri olarak gösterilen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dron ile kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı

Yemyeşil vadiler arasında kıvrılarak ilerleyen menderesler kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek dağların zirvelerindeki kar örtüsü dikkat çekti.

4Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı

Geniş alanlara yayılan sarıçam ormanları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir destinasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

5Kars'a yaz geldi: Büyüleyici manzaralar ortaya çıktı