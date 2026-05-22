Araştırma sonuçları açıklandı: Aydın'da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaş memnuniyeti, belediye hizmetleri ve yerel yönetim performanslarının baz alındığı çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre Aydın’da birçok büyük ilçeyi geride bırakan Sultanhisar Belediyesi, yüzde 58,3’lük başarı oranıyla listenin zirvelerinde yer alarak kentin en başarılı ilçe belediyesi oldu.

Elde edilen sonuçlar, ilçede sunulan hizmetlerin vatandaş nezdindeki karşılığını da gösterirken, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmada, vatandaş memnuniyeti ve belediye hizmetlerinin baz alındığı çalışmadaki verilere göre bir çok büyük ilçeyi geride bırakarak Sultanhisar olarak 1. olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde ise listenin ilk sırasında yüzde 64 başarı oranıyla Diyarbakır Kayapınar yer aldı. Aynı oranla İzmir Bornova ikinci sırada bulunurken, yüzde 63’lük oranla Adana Sarıçam üçüncü sırada yer aldı.