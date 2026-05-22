GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAraştırma sonuçları açıklandı: Aydın'da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu
HaberlerGündem Haberleri Araştırma sonuçları açıklandı: Aydın'da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

Araştırma sonuçları açıklandı: Aydın'da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

22.05.2026 - 22:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Araştırma sonuçları açıklandı: Aydın'da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

Özel bir araştırma şirketinin 2026 Mayıs ayı verilerine göre hazırladığı "30 Büyükşehirde En Başarılı Metropol İlçeler" araştırmasında Sultanhisar Belediyesi, il genelinde en başarılı ilçe belediyesi olarak öne çıktı.

Haberin Devamı

Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaş memnuniyeti, belediye hizmetleri ve yerel yönetim performanslarının baz alındığı çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre Aydın’da birçok büyük ilçeyi geride bırakan Sultanhisar Belediyesi, yüzde 58,3’lük başarı oranıyla listenin zirvelerinde yer alarak kentin en başarılı ilçe belediyesi oldu.

İLGİLİ HABER

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını verdi
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını verdi

Elde edilen sonuçlar, ilçede sunulan hizmetlerin vatandaş nezdindeki karşılığını da gösterirken, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Türkiye genelindeki 30 büyükşehirde faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin değerlendirildiği araştırmada, vatandaş memnuniyeti ve belediye hizmetlerinin baz alındığı çalışmadaki verilere göre bir çok büyük ilçeyi geride bırakarak Sultanhisar olarak 1. olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İLGİLİ HABER

Bilecik'te kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bilecik'te kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye genelinde ise listenin ilk sırasında yüzde 64 başarı oranıyla Diyarbakır Kayapınar yer aldı. Aynı oranla İzmir Bornova ikinci sırada bulunurken, yüzde 63’lük oranla Adana Sarıçam üçüncü sırada yer aldı.

İLGİLİ HABER

Tosya'da tekeri kopan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Tosya'da tekeri kopan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 kişi yaralandı
#Gündem

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 kişi yaralandı

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi! Firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu
#Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi! Firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu

Sağanak yağış Çorum'da etkili oldu, vatandaşlara uyarı geldi
#Gündem

Sağanak yağış Çorum'da etkili oldu, vatandaşlara uyarı geldi