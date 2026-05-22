Bilecik'te kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana cadde ile birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, birikintiler nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yaşanan su birikintileri araçların ilerlemesini güçleştirirken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda da bu tarz olayların yaşandığını hatırlatırken yaşanan bu tablonun alt yapının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.