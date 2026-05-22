GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını verdi
HaberlerGündem Haberleri Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını verdi

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını verdi

22.05.2026 - 22:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında istinaf kararını verdi

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar istinaf mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haberin Devamı

21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından başlatılan hukuki süreçte istinaf aşaması tamamlandı. Sanık avukatlarının, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31 Ekim 2025 tarihli karar duruşmasında verdiği hükümlere yönelik yaptığı itirazı inceleyen istinaf mahkemesi, kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek cezaları onadı.

İLGİLİ HABER

Ordu'da otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu, görevli ise son anda kaçtı
Ordu'da otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu, görevli ise son anda kaçtı

Haberin Devamı

11 sanığa olası kast suçundan ağır cezalar

31 Ekim'de görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "Olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

43 şehrin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı
43 şehrin geçiş noktasında bayram hareketliliği başladı

Aynı sanıklara yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmıştı.

İLGİLİ HABER

Simitçi fırınında düşürülen altının sahibini arıyor
Simitçi fırınında düşürülen altının sahibini arıyor

Heyet; mutfak personeli Reşat Bölük, teknik görevliler Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, kafe işletmecileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'a 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü'ye 18 yıl, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e ise 12 yıl hapis cezası vermişti.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Endemik ve özel bir tür olan Amasya Navruzu’nun fotoğrafları ‘en kıymetli değerleri arasında’ notuyla paylaşıldı
Endemik ve özel bir tür olan Amasya Navruzu’nun fotoğrafları ‘en kıymetli değerleri arasında’ notuyla paylaşıldı

İstinaf Mahkemesi kararı kabul etti

Sanık avukatları tarafından istinaf mahkemesine taşınan davada sonuç değişmedi. İstinaf mahkemesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını onayladı. Bundan sonraki süreçte, istinaf mahkemesince onanan kararlara ilişkin itirazların Yargıtay’a yapılacağı öğrenildi.

Güncel Haberler

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 kişi yaralandı
#Gündem

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı 5 kişi yaralandı

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi! Firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu
#Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi! Firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu

Sağanak yağış Çorum'da etkili oldu, vatandaşlara uyarı geldi
#Gündem

Sağanak yağış Çorum'da etkili oldu, vatandaşlara uyarı geldi