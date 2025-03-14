Araf süresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu! Araf süresi 10. ayet ve Sad süresi 54. ayet ne için okunur, kaçıncı cüzde, anlamı?

Ramazan'ın son cuması Araf Suresinin 10. Ayeti ile Araf Suresinin 10. Ayeti ile cüzdan duası ritüeli yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Ramazan'ın son cumasında bereket duası okumak ve cüzdanlarına yerleştirmek için Araf suresi 10. ayeti ve Sad suresi 54. ayeti Arapça, Türkçe okunuşu araştırılıyor. İşte Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet Arapça yazılışı, okunuşu, anlamı ve fazileti…

ARAF SÜRESİ 10. AYET ARAPÇA YAZILIŞI

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فٖيهَا مَعَايِشَؕ قَلٖيلاً مَا تَشْكُرُونَࣖ

ARAF SURESİ 10. AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU

Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş', kalilen ma teşkurun.

ARAF SURESİ 10. AYET ANLAMI

Doğrusu Biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

TEFSİRİ

“Bir mekâna koyma, yerleştirme” anlamına gelen âyet metnindeki temkîn kavramı mecazi olarak “birine tasarruf gücü ve yetkisi verme” mânasında da kullanılır. Buna göre âyette bütün insanlara hitaben “Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mâmur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık” buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. “Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” ifadesi, Allah’ın anılan lutuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir.

Haberin Devamı

SAD SURESİ 54. AYETİ ARAPÇA YAZILIŞI

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

SAD SURESİ 54. AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU

İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

SAD SURESİ 54. AYETİ ANLAMI

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

TEFSİRİ

Gerek burada gerekse Kur'an'ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddî ve somut unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevî zevkleri çağrıştıran ifadeler kullanılmasına bakarak bundan oradaki nimetlerinin mutlaka dünyadakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir

ARAF SÜRESİ 10. AYET VE SAD SÜRESİ 54. AYET NE İÇİN OKUNUR?

Ramazan ayının son Cuma günü, sela ile ezan arasında Araf Suresi'nin 10. Ayeti ve Sad Suresi'nin 54. Ayetinin birlikte yazılması ve cüzdan içine konulması suretiyle para sıkıntısının ortadan kalkacağı iddia edilir. Bu sebeple bu ayetler Cüzdan duası adıyla anılır. Ancak bunun resmi bir kaynağı yoktur ve bu durum Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Araf ve Sad Sureleri'nin Cüzdan duası olarak geçmediğini, bu kullanımın halk arasında olduğunu bildirmektedir. Elbette bu duaları okumak kişiyi ferahlatacaktır. Allah'ı zikredip dermanı ondan beklemek en hayırlısıdır.

SAD SURESİ'NİN FAZİLETLERİ

Sad Suresi, faziletleri müjdelenen sure ve ayetlerden biridir.

"Her kim Sâd sûresi'ni okursa Allah (cc) onu büyük ve küçük günahlara girmekten korur."

"Her gün okumaya devam eden, insanların ve şeytanların kötülüklerinden korunur."

"Mal ve mevkiye kavuşmak isteyen kişi, Besmele ile beraber Sad suresinin 35. ayetini okumaya devam etmelidir."

ARAF SURESİ FAZİLETLERİ

Araf Suresi, dünya ve ahirette mutlu olmak için çokça okunmalıdır.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim A'raf suresini okumaya devam ederse, kıyamet gününde Adem (Aleyhisselam) o kişiye şefaat eder." (Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te'vil), 1/373)

Haberin Devamı

"Kazancının bol ve bereketlenmesini isteyen bir kişi A'raf suresinin 10. ayetini çokça okumalı ve yazıp bir köşeye asmalıdır."

"Her kim A'raf Suresinin 1-3 ayetlerini çokça okur veya üzerinde taşırsa, verdiği kararda isabetli olur ve sıkıntılarından kurtulur, herkes tarafından sevilen bir kişi olur."

ARAF SÜRESİ 10. AYET VE SAD SURESİ 54. AYET KAÇINI CÜZDE?

Sad suresi, Saffat suresinden sonra, Zümer suresinden önce yer almaktadır. Sad suresi yirmi üçüncü cüzde yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 9. cüzünde A'raf Suresi yer alır.