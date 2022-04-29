Ramazan ayının son cumasında cüzdan duası ritüelinin dini bir dayanağı olmasa da ritüelin kişinin maddi anlamda kaygı çekmeyeceği şeklinde yorumlanır. Ramazan'ın son Cuması okunacak dua, rızkı arttırdığı için Cüzdan duası olarak bilinen Araf Suresi'nin 10. Ayeti ile Sad Suresi'nin 54. Ayeti okunur. İşte Ramazan son cuma günün okunacak cüzdan duası…

Ramazanın son cuması cüzdan duası

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının son cuma günü selanın okunmasının ardından; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılır. Ardından cüzdanın içine koyulur ve gelecek yıla kadar o kağıtlar cüzdanın içinden çıkmaz. Senesi dolduğunda geçen yıl konulan kağıt cüzdandan çıkarılır ve yerine yenisi konur. Eski yazılar suya atılır.

A'râf süresi 10'ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Bu duanın Türkçe Meali şu şekildedir: "Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" Uygulamanın aslı Araf suresinin 10. ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.