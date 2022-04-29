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    Dini BilgilerRamazanın son cuması cüzdan duası! Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket duası nedir? Ramazanın son cuması cüzdan duası!
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    Ramazanın son cuması cüzdan duası! Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket duası nedir? Ramazanın son cuması cüzdan duası!

    Ramazanın ayının son cuma gününde okunacak dua için araştırmalar hızlandı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif cumartesi günü açılacak son iftarla sona erecek. Ramazan Bayramı gelmeden son Cuma ise bugün idrak ediliyor. Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arasında yapılması belirtilen Ramazan ayının son cuma gününde okunacak dua merak ediliyor. Peki, Ramazan ayının son cuma gününde hangi dua okunur, ramazanın son cuması yazılan bereket duası nedir? İşte Ramazan son cuma günün okunacak cüzdan duası…

    29.04.2022 - 09:58 |
    Ramazanın son cuması cüzdan duası! Ramazan ayının son cuma günü okunacak bereket duası nedir? Ramazanın son cuması cüzdan duası!

    Ramazan ayının son cumasında cüzdan duası ritüelinin dini bir dayanağı olmasa da ritüelin kişinin maddi anlamda kaygı çekmeyeceği şeklinde yorumlanır.  Ramazan'ın son Cuması okunacak dua, rızkı arttırdığı için Cüzdan duası olarak bilinen Araf Suresi'nin 10. Ayeti ile Sad Suresi'nin 54. Ayeti okunur. İşte Ramazan son cuma günün okunacak cüzdan duası…

    Ramazanın son cuması cüzdan duası

    On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının son cuma günü selanın okunmasının ardından; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılır.  Ardından cüzdanın içine koyulur ve gelecek yıla kadar o kağıtlar cüzdanın içinden çıkmaz. Senesi dolduğunda geçen yıl konulan kağıt cüzdandan çıkarılır ve yerine yenisi konur. Eski yazılar suya atılır. 

    A'râf süresi 10'ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Bu duanın Türkçe Meali şu şekildedir: "Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" Uygulamanın aslı Araf suresinin 10. ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

     

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