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Sela kaçta okunuyor, sela ile ezan arası ne zaman? Cuma Sela saati…

Cuma namazının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar cüzdan duası ritüelini gerçekleştirmek için “Sela kaçta okunuyor, sela ile ezan arası ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Cuma Sela saati

29.04.2022 - 11:22 |
Sela kaçta okunuyor, sela ile ezan arası ne zaman? Cuma Sela saati…

Mübarek Cuma namazı eda edilecekken sela saatleri için yapılan aramalar da arttı. Peki, Sela kaçta okunuyor, sela ile ezan arası ne zaman? Cuma Sela saati

SELA KAÇTA OKUNUYOR, CUMA SELA SAATİ NE ZAMAN?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur.

Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

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CUMA SELA VAKTİ

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunur. Buna göre bazı illerin cuma selası saatleri aşağıdaki gibidir:

İstanbul Cuma selası : 12:07

Ankara Cuma selası : 11:51

İzmir Cuma selası : 12:14

Bursa Cuma selası: 12:06

Konya Cuma selası: 11:52

Antalya Cuma selası: 12:00

Van Cuma selası: 11:09

Trabzon Cuma selası: 11:24

Düzce Cuma selası: 11:58

Bolu Cuma selası: 11:56

CUMA EZANI VAKİTLERİ

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:07

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:51

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:14

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:06

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:52

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:00

Van Cuma Namazı Vakti : 12:09

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:24

Düzce Cuma Namazı Vakti : 12:58

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:56

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