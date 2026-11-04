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Öğrencilerin uğrak mekanı! Burada üç çeşit yemek 50 TL

04.11.2026 - 19:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Öğrencilerin uğrak mekanı! Burada üç çeşit yemek 50 TL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından öğrencilerin ekonomik ve sağlıklı beslenmelerine destek olmak amacıyla hizmete sunulan Öğrenci Kent Lokantası, kasım ayında da üç çeşit sıcak yemeği 50 TL'den sunmaya devam ediyor.

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde hayata geçirilen Öğrenci Kent Lokantası'nın 2-30 Kasım tarihlerini kapsayan yemek menüsü belli oldu. Öğrencilerin bütçelerini zorlamadan dengeli ve doyurucu öğünlere ulaşmasını hedefleyen uygulama, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Menüde yok yok!
Kasım ayının ilk haftasında tavuk suyu, yayla, mercimek, ezogelin ve domates çorbalarının yanı sıra piliç şnitzel, İzmir köfte, nohut, tavuk döner ve kıymalı bezelye gibi yemekler öğrencilere sunulacak.

Ay boyunca sulu köfte, çıtır tavuk, sucuklu kuru fasulye, keşkek, mantı, zeytinyağlı taze fasulye, tavuk sote, soslu köfte ve yeşil mercimek gibi farklı lezzetler de sofralarda yerini alacak.

Menüler pilav, makarna, bulgur pilavı, patates kızartması, ayran, meyve ve tatlı seçenekleriyle çeşitlendirilecek.

Ayvalık'ta iki ayrı noktada hizmet
Öğrenci Kent Lokantası, ilçede iki farklı noktada hizmet veriyor. Bunlardan ilki Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 52 adresindeki Ayvalık Belediyesi Boğaziçi Oteli'nin alt katında, diğeri ise adliye arkasındaki okullar bölgesinde bulunuyor.

Öğrenci bütçesine önemli destek
Artan yaşam ve beslenme maliyetleri karşısında öğrencilere ekonomik destek sağlamayı amaçlayan Ayvalık Belediyesi, üç çeşit yemeği 50 TL'den sunarak gençlerin sıcak ve doyurucu öğünlere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

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Öğrenci Kent Lokantası, kasım ayında da uygun fiyatlı yemek hizmetiyle öğrencilerin sofralarına katkı sağlamayı sürdürecek.

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