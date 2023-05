Aracını hatalı park eden sürücü, kendisini uyaran otobüs şoförüne hakaret edip, bıçak çekti

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. KL08 hattında sefere çıkan otobüs şoförü Elçin Güner, gireceği durakta A.T.’nin 07 APL 486 plakalı otomobiliyle beklediğini gördü. Güner, otomobilin duraktan çıkması için birkaç kez kornaya bastı. İddiaya göre, sürücü A.T. otomobilinden inip otobüs şoförü Elçin Güner’in yanına geldi. A.T., Güner ile tartışarak, hakaret etti. Tartışmaya otobüsteki yolcular da karıştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü yanındaki bıçağı çıkartıp, yolculara doğru savurdu. Bir süre sonra bıçağı cebine koyan A.T. yolculardan biriyle de kavga etti, ardından da olay yerinden uzaklaştı.

Otobüs şoförü Elçin Güner, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güner, A.T.'den şikayetçi olduğunu belirterek, polis merkezine gitti. Ekipler, olaya karışan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

'ŞIMARIKLAŞMA DİYE TEPKİ VERDİ'

Otomobil sürücüsünün durağa girip yanlış park ettiğini belirtmesine rağmen kendisine hakaret ettiğini kaydeden 8 yıllık otobüs şoförü Elçin Güner, "Dün KL08 hattında seferdeydim ve çok yoğun bir hat şehrimizde. Öne kadar yolcu doluydu. Işıklar'da öğretmenevinin karşısında cep durak var. Şehir içi otobüslerin park etmesi için olan bir park yeri. İnip binme gerçekleştirilen bir durak. Ben de yolcu indirmek için oraya doğru hareket etmek istesem de orada bir otomobil park etmiş haldeydi. Korna çalarak otomobil şoförünü uyardım. Fakat bana 'Şımarıklaşma' diye tepki verdi. Ben de kendisine 'Buradan bu şekilde geçemem' dedim. Yanlış park yaptığı konusunda uyarmama rağmen bana hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ağza alınmayacak küfürler etti. Yolcular da otomobilini çekmesi konusunda uyardı. Israrla orada durdu ve otomobilini çekmedi" dedi.

'BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜMEYE KALKTI'

Tartışma devam edince otomobil sürücüsünün bıçak çektiğini söyleyen Güner, "Bıçakla benim üzerime yürümeye kalktı. Bana çok küfredince yolculardan birkaç kişi otomobil şoförüyle yumruklaşmaya varan kavga etti. Çok fazla küfretti. Bir kadına edilmeyecek küfürlerdi bunlar. Yolcular da çok sinirlendi. Ben 3 çocuk annesiyim. Bunları hak etmiyorum. Emekçiyim. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldum. Akşama kadar karakolda bulundum ve artık gerisi emniyetle yargıya kaldı. Otobüste yer alan yolcular da bana yardımcı olacaklarını ve gerekirse ifade verebileceklerini söylediler" diye konuştu.

'BİZİM DE PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Otobüs şoförleri olarak yaşananlardan dolayı psikolojilerinin bozulduğuna dikkat çeken Güner, "Biz bu durumlardan çok rahatsızız. Bütün duraklarda arabalar park ediyor. Biz duraklara giremiyoruz. Yanaşamayınca da mecburen yolcuyu alabilmek için ana yol üzerinde durmak zorunda kalıyoruz. Bizim hakkımızı elimizden alıyorlar" dedi.