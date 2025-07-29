Araç muayene ücreti ne kadar? TÜVTÜRK araç muayene ücreti (2025)

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Araç muayene ücreti, TÜVTÜRK tarafından belirlenen ve araçların belirli muayene istasyonlarına getirilerek bir dizi bakımdan sonra ödenen bir ücret. Her yıl güncellenen bu fiyat, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Bu makalede araç muayene ve ödenmesi gereken ücret ile ilgili tüm bilinmesi gerekenlere değineceğiz.

Araç muayenesi nedir?

Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin denetlenerek, trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmadığının tespit edilmesi işlemidir. Bu işlem, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi gereğince zorunludur ve Türkiye'de bu konuda yetkili tek kuruluş TÜVTÜRK'tür.

Araç muayenesine engel olabilecek durumlar

Bazı durumlar, aracın muayene edilmesine doğrudan engel teşkil eder ve bu durumlarda muayene işlemi başlatılmaz. Bu durumlar şunlardır:

Gerekli belgelerin eksikliği: Yasal olarak istenen belgelerin ibraz edilememesi.

Yakıt veya gaz kaçağı: Muayene öncesi veya sırasında tehlike oluşturacak seviyede yakıt ya da gaz kaçağının tespit edilmesi.

Muayene öncesi veya sırasında tehlike oluşturacak seviyede yakıt ya da gaz kaçağının tespit edilmesi. Yükseklik: Aracın yüksekliğinin AİTM yönetmeliğine uymaması ve istasyon tavanına çarpma ihtimali bulunması.

Aracın yüksekliğinin AİTM yönetmeliğine uymaması ve istasyon tavanına çarpma ihtimali bulunması. Çalışmayan veya arızalı araçlar: Muayene alanına gelmiş ancak herhangi bir nedenle çalıştırılamayan veya arızalanan araçlar.

Muayene alanına gelmiş ancak herhangi bir nedenle çalıştırılamayan veya arızalanan araçlar. Tehlikeli madde taşıyan araçlar: Kısmen veya tamamen tehlikeli madde ile dolu olan araçlar (yakıt tankeri, tıbbi atık aracı gibi).

Kısmen veya tamamen tehlikeli madde ile dolu olan araçlar (yakıt tankeri, tıbbi atık aracı gibi). Muayeneye uygun olmayan araçlar: Mevzuata uygun muayeneyi engelleyecek başka herhangi bir durumun tespit edildiği araçlar.

Araç muayenesi için gerekli belgeler

Araç muayenesine gitmeden önce aşağıdaki belgelerin asıllarının yanınızda olması gerekiyor:

Ruhsat (trafik tescil belgesi): Aracın tescil belgesi mutlaka yanınızda olmalı. Araç yeni alınmışsa, noter tarafından verilen ve geçerlilik tarihi dolmamış "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" de kabul ediliyor.

Aracın tescil belgesi mutlaka yanınızda olmalı. Araç yeni alınmışsa, noter tarafından verilen ve geçerlilik tarihi dolmamış "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" de kabul ediliyor. Trafik sigortası: Motorlu bisikletler ve insan taşımayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu olan trafik sigortasının geçerli olması gerekiyor.

Motorlu bisikletler ve insan taşımayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu olan trafik sigortasının geçerli olması gerekiyor. Vekalet durumu: Araç size ait değilse, kimliğinizi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanınızda bulundurmalısınız.

Araç size ait değilse, kimliğinizi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanınızda bulundurmalısınız. LPG/CNG'li araçlar için: Tank üzerindeki etiketin okunur olması gerekli. Tadilat sonrası muayenelerde "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" istenir. Eğer muayene tekrarına "Sıvı Gaz Sistemi Onaysız" kusuru ile gelinirse bu belgenin ibrazı zorunlu.

Tank üzerindeki etiketin okunur olması gerekli. Tadilat sonrası muayenelerde "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" istenir. Eğer muayene tekrarına "Sıvı Gaz Sistemi Onaysız" kusuru ile gelinirse bu belgenin ibrazı zorunlu. Tadilat görmüş araçlar için: Yukarıdaki belgelere ek olarak, yetkili mühendis tarafından çizilmiş onaylı tadilat projesi ve hesapları gerekli.

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM (MUAYENE) ÜCRETİ NE KADAR?

Güncel araç muayene fiyat listesi

Güncel KDV dahil araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi:

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.334,40 TL

1.334,40 TL Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2.620,80 TL

2.620,80 TL Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 3.543,60 TL

Araç muayene ödeme koşulları: Taksitlendirme yapılabilir mi?

Araç muayene ücreti, TÜVTÜRK istasyonlarında nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödenebiliyor. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan ödemelerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına ekleniyor. Sağlanan metinde, muayene ücretlerinin taksitlendirilebileceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca muayene süresi geçirilen araçlardan, gecikilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i oranında ceza bedeli tahsil edilir.