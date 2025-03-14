Arabası olanlar dikkat! Araçlara alkol kilidi geliyor: Şartlar belli oldu
14.03.2025 - 09:57Güncellenme Tarihi:
Araç kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlandı. Akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Taşıtlarda alkol kilidi, olay veri kaydedici, sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi gibi birçok düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Teknik şartlara yönelik yapılan düzenlemeyle birlikte alkollü kişilerin araç kullanmasının önüne geçilmesi düşünülüyor.
AVRUPA'DA UYGULANIYOR
Avrupa'da ticari araçlarda alkol kilidini açacak sistemler uygulanıyor. Sürücü aracı çalıştırmadan önce düzeneğe üflüyor ve sonrasında alkol çıkmadıysa aracın kontağı aktif hale geliyor.
Sistemi manipüle etmek için alkolsüz birisi aracın alkolmetresine üfleyerek alkollü birinin aracı kullanmasına müsaade ediyor.