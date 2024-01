Araba sahipleri dikkat! Kritik uyarı geldi , ucuz fiyata aldanmayın

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle araçlar için vazgeçilmez olan antifrizin önemi daha da artıyor. Eskişehir’de yedek parça satan esnaf Turgay Arslanoğlu, motorun uygun çalışma ısısına ulaşması ve bu ısıyı koruması için sağlıklı bir soğutma sistemi ile soğutma sıvısına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Aslanoğlu, sistematik bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Antifrizin fiyatının ise kaliteye ve markaya göre değiştiğini ifade eden Arslanoğlu, ucuz antifrizin fiyatı 200 TL olduğunu ancak organik ve yeni nesil araçlarda genelde kullandığı kırmızı organik antifrizin fiyatını ise 350 TL ile 400 TL arasında değiştiğini belirti.



“Antifriz muhakkak yenilenmeli”

Özellikle antifrizin her kış değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Turgay Arslanoğlu, “Bazı araçlar soğuk havalarda donduğundan dolayı su tertibatı buz tutabiliyor. Bu durum da termostatlarını patlatıyor. Müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Buzdan kaynaklı çok büyük arızalar meydana geliyor. Buna engel olmak için antifrizin muhakkak yenilenmesi gerekiyor. Antifriz bakımını ihmal eden müşterilerimizde ciddi sıkıntılar meydana geldi. Hepsi de çekici ile sanayiye geldi. Eğer çekici ile sanayiye gelmek istemiyorlarsa antifriz kullansınlar. Bu tür olayları yaşamak istemiyorlarsa kış bakımlarınızı antifrizi araçlarında eksik etmesinler.” dedi.



“Her kış antifrizin değişmesi gerekiyor”

Antifrizin her kış değişmesi gerektiğini söyleyen Arslanoğlu, “Antifriz bilinçsiz kullanılıyor. Sürücüler 1 defa antifriz koyuyor ve 2-3 sene gider diyorlar. Böyle bir şey yok. Her kış mevsiminde araçların antifrizinin değişmesi gerekiyor. Yazın buharlaşmadan dolayı su eksiltmesi oluyor ve üzerine su ekleniyor. Bu da antifrizine derecesini düşürüyor. Derecesi düşen antifriz eksi 10’larda donabiliyor. Bizim araç sahiplerinden ricamız her kış araçlarının antifrizini değiştirmeleridir” ifadelerini kullandı.