Adıyaman'da ilk kez ekildi! Amerika ve Almanya sıraya girdi: Çiftçinin yeni ek gelir kaynağı oldu

2

Gıda sektöründe aromatik ürün olarak değerlendirilen, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan çörek otunun hasadına Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile kurum yetkilileri katıldı. Yetkililer, hasat sırasında üreticilerle bir araya gelerek verim konusunda bilgi aldı.Başta Amerika ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilen çörek otunun, düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı, düşük üretim maliyeti ve artan pazar talebi sayesinde bölgede alternatif ürün olarak yaygınlaşması hedefleniyor.