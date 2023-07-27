Araba kullanan herkesi ilgilendiren uyarı! Yaptırımı yok ama uzun yolda tehlikeli oluyor

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Yaz geldi, tatil planları uygulamaya konuluyor, pek çok kişi bu kapsamda uzun yolculuklara başladı. Kavurucu sıcaklarda ise saatlerce arabanın içinde kalmak sürücüler ve beraberindekiler için işkence haline geliyor. Yolculuğu rahat geçirmek isteyenler ise farklı yollar ile bunu çözmek istiyor. Daha plaja ulaşmadan adeta plaj kıyafetleriyle araba kullananlara bile rastlıyoruz. Hal böyle olunca uzmanlardan uyarılar art arda geldi. Uzun yolculuklarda giyilecek ayakkabının önemine vurgu yapan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Elif Çandır, konuya ilişkin detayları tavsiyelerde bulundu. Sigorta Sorunları Derneği (SİSODER) Başkan Vekili Şükrü Okatan ise gazetevatan.com’a yaptığı değerlendirmede son günlerde sosyal medyada sık sık yer alan; “Terlikle sürüş anında meydana gelen kazaların zararını sigorta şirketleri karşılamıyor” iddiasına yanıt verdi.

"ZARARIN KARŞILANMADIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR MADDE YOK"

Ortaya atılan iddialar sonrası KASKO ve sigorta şirketleri ile görüştüğünü kaydeden Okatan, “Terlikle araç kullanımında oluşan kazada, hasarın ödemediği ile ilgili yorumlar tamamen şehir efsanesidir. Bununla ilgili yetkili kişilerle yaptığımız görüşmelerde; herhangi bir kaza durumunda yoruma bağlı olarak zararın karşılanmadığına ilişkin herhangi bir maddenin yer almadığı tarafıma iletildi. Öte yandan trafik kanunundan da bununla ilgili herhangi bir yasağın yer almadığı ve sürücü kusuru olarak görülmediği kesindir. Sadece bir ülkede böyle bir uygulamanın olduğunu biliyoruz. Konunun detayları hakkında ise bilgi sahibi değiliz” dedi.

Şu ana kadar sigorta şirketlerinin böyle bir durumda hasarı ödemediğine ilişkin herhangi bir karara rastlamadıklarını dile getiren Okatan, “Sigorta firmalarının birçoğu da böyle bir ret kararı verme durumun söz konusu olmadığını iletti” ifadelerini kullandı.

Okatan, terlikle araba kullanmanın tehlikeye düşürücü hareketlerin içerisine girmediğini dile getirerek, “Çünkü trafiği bire bir etkileyecek bir durum söz konusu değil. Bu hareketlerin içinde; ani frene basma, ani viraja girme vs. gibi durumlar yer alır ve polis buna ceza uygular. Fakat terlikle kullanımla ilgili bugüne kadar kesilmiş ceza da söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

TATİLE ÇIKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tatil için yola çıkacaklara önemli uyarılarda bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Elif Çandır ise terlik ve topuklu ile araç kullanmanın yaptırımı olmasa da uzun yolda böyle bir sürüş deneyiminin acıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Eğitimlerinde derse terlikle gelen öğrencilerin pedallar üzerinde tam hakimiyet kuramadıklarını gözlemlediğini ifade eden Çandır, “Pedallara bastıkları zaman pedal ayakla terlik arasına sıkışıyor. Ayak pedal üzerinden kayabiliyor. Ani bir durumda ise hızlıca debriyaj ay da frene basması süresi uzuyor. Tabii ki çok profesyonel biri bu durumu toparlayabilir. Fakat benim görüşüm her zaman dikkatli olmaktan ve tedbirli olmaktan yana” dedi.

HEM TERLİK HEM DE TOPUKLU İLE KULLANMAK RİSKLİ

Çandır, özellikle tatil yerlerinde parmak arası terlikle denizden çıktıktan sonra araç kullananlar olduğunu belirterek, “Terlikle araç sürenlerin; kumdan, ıslak terlikten ve terden dolayı ayakları pedaldan kayıyor. Yine aynı şekilde topuklu ayakkabı ile araç kullanmanın da kazalara sebebiyet vereceği çok çeşitli örneklerle ispatlanmıştır. Çünkü ayakkabının topuğu paspasa takılabilir, pedal arasına sıkışabilir, hatta topuk kırılması ile kaza yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir sürüş için sürücülere tavsiye veren Çandır, “En güzel sürüş, ayağı tamamen kaplayan ayakkabı; özellikle spor ayakkabısı ile yapacağımız sürüşlerdir. En azından araç kullanırken yanınızda yedek ayakkabı bulundurmanızı öneririm” dedi.