AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024>> AÖF bahar dönemi kayıt yenileme uzatıldı mı, Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır 2024?

AÖF akademik takvime göre AÖF kayıt yenile tarihleri sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme sürecini ve vize sınavları sürecini araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme uzatıldı mı, AÖF kayıt yenileme süreci bitti mi? AÖF kayıt yenileme yapılmazsa ne olur? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme yapılmazsa ne olur?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME UZATILDI MI?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat tarihinde sonlandı.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024 (BAHAR DÖNEMİ)

Vize sınavı: 23-24 Mart

Final sınavı: 25-26 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ve kayıt silinme konusunda şu açıklamayı yaptı:

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.

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Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.