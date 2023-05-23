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Antrenörü bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi! 'Pişman değilim'

Zonguldak'ta antrenörü bıçakla yaralayan Murat P., sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Murat P., "Pişman değilim" dedi.

23.05.2023 - 12:08 |
Antrenörü bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi! 'Pişman değilim'

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yaptığı öğrenilen Buket Y., Murat P. tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Buket Y., ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Buket Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken polisin yakaladığı Murat P., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Gazetecilere pişman olmadığını söyleyen Murat P., "Az bile yaptım. Benim ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı. Namussuzluk yaptı. Aynı apartmanda beni aldattı" dedi. Murat P.'nin Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor.

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