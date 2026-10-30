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Antika araçlarda akılalmaz oyun! Yurt dışından kaçak getirip hurda şasisiyle piyasaya sürmüşler

30.10.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Antika araçlarda akılalmaz oyun! Yurt dışından kaçak getirip hurda şasisiyle piyasaya sürmüşler

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen “change oto” operasyonunda, araçların kimlik bilgilerini yasa dışı yöntemlerle değiştirdiği öne sürülen 35 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen antika ve klasik otomobillerin şasi numaralarının, Türkiye'de kayıtlı ancak kullanılmayan araçlara aktarıldığı ortaya çıkarıldı. İşte detaylar...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri koleksiyonluk araçlara ait şasi numaralarını, Türkiye’de tescilli daha uygun fiyatlı araçlara aktardıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, tescil işlemlerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı’nda görevli bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlendiği öne sürülen raporları, noterliklere ibraz ederek tescil belgesi çıkarttıkları ve change işlemlerini yasal göstermeye çalıştıkları belirlendi. 'Change' araçları satarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin bu yöntemle 61 aracı değiştirdiği tespit edildi. Araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. 

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 97 fişek ele geçirildi.

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