Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.
20.07.2023 - 17:31 | | Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Alanya'ya bağlı Tepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla da karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.