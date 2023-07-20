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Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

20.07.2023 - 17:31 | | Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı

Alanya'ya bağlı Tepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla da karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. 

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