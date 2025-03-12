Antalya'daki 'satırlı' cinayette korkunç detaylar ortaya çıktı! Ailelerinden gizli evlenmişler

EŞİNİN PEŞİNDEN GİTTİ, İKNA EDİP EVE GETİRDİ…

Olay gecesi çift arasında, Kepek İlçesi'ndeki evlerinde tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gitti. Eşinin peşinden giden Halit Can Sakman, ikna edip tekrar eve getirdi. Ancak ikili arasında burada yeniden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Eşini bıçaklayarak öldüren Halit Can Sakman, arbede de kendisi de boğazından yaralandı. Zanlının tedavisi sürerken, başında polis nöbet tutuyor.

KAÇARAK EVLENMİŞLER!

Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun, Halit Can Sakman'ın ise Kırıkhan ilçesinden olduğu, ikilinin 3 ay önce kaçıp Antalya'ya gelerek nikah kıydıkları ve burada yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

2 GÜN ÖNCE ANNE VE BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Nisan'da İskenderun'da düğün yapmayı planlayan Sevcan Demir Sakman'ın, annesi Havva Demir'in cinayetten 2 gün önce Antalya'ya gelip kızı ile görüştüğü herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını sorduğu, genç kadının ayrıca babası ile de telefonda görüntülü görüştüğü öğrenildi.

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CENAZESİ İSKENDERUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine götürülen Sevcan Demir Sakman, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acılı aile ise "Dünyalar güzeli kızımız hayatının baharında bir cani tarafından hayattan koparıldı. Bundan sonra tek mücadelemiz bu canini en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceğiz" dedi.