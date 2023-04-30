Antalya'da yazı aratmayan görüntüler

Nisan ayının son günü Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler yaşandı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da güneşli hava hakim oldu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Antalyalılar ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek yoğunluk oluşturdu. Sahil bandındaki yeşillik alanlara gelenler piknik yaparken, çocuklar ise parkta doyasıya eğlendi. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları güneşlenirken bazıları ise denize girdi.