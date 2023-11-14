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Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı! Her şey kül oldu

Antalya'da plastik kasa üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında yüzlerce kasa yandı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında, itfaiye erleri de zor anlar yaşadı.

14.11.2023 - 13:31 | | DHA
Antalya'da plastik fabrikası alev alev yandı! Her şey kül oldu

Serik ilçesi Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı'nda plastik kasa üretimi yapılan fabrikada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrika bahçesinde istiflenen plastik kasaların olduğu alana sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi.

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Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, Serik Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile müdahale edildi. Müdahale sırasında itfaiye erleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Park halindeki araçlar çevredekilerin yardımı ile götürülürken, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Antalyada plastik fabrikası alev alev yandı Her şey kül oldu

Soğutma çalışmaları sürerken, AFAD ekipleri de fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını tespit edebilmek için çalışma yaptı. Yüzlerce kasanın yandığı fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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