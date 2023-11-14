Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Türkiye genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç aldıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdur şahıslara ucuz araç satışı yaparak güven kazandıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 mağdur şahıstan yaklaşık 10 milyon lira para toplayan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdur şahıslara geri ödeme yapmayarak herhangi bir araç teslimi yapmadıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ise serbest bırakıldı. Soruşturmaya yönelik devam eden çalışmalarda, örgüt içerisinde yer aldığı ve liderliğini yaptığı belirlenen Onur A. ve örgüt üyesi olduğu belirlenen Nihal Candan, Hacı İsrafil S. ile Bahar Candan isimli kadın şüpheli, 14 Kasım'da İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlarının işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

NİHAL CANDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nihal Candan, İşte Benim Stilim programında yarıştı. Candan, daha sonra ise ise 2016 yılında Survivor'da yarıştı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan bir televizyon programı ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.