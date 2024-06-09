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Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

09.06.2024 - 10:03 | | İHA
Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı bölgesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

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