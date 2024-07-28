Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine uçak ve helikopterlerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya büyükşehir ve Serik belediyelerine ait su tankerleri başta olmak üzere çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozerle söndürme çalışmalarına başlandı. Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi yaya ve araç girişine kapattı. Seyrek halde yerleşim yerleri ile seraların bulunduğu bölgedeki yangının söndürülmesine yönelik havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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