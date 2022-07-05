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Antalya’daki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

05.07.2022 - 18:58 | | İHA
Antalya’daki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Tünektepe Teleferik Tesisleri’ne yakın bir bölgedeki ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yüksek ve sarp kayalık alandaki yangına; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 7 arazözle karadan müdahale edildi. Teleferik seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, personel ve müşteriler otobüsle indirildi. Ayrıca Gökdere, Hisarçandır, Sarısu Mahallelerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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