Dereköy’de ulaşım konforunu artıracak çalışma tamamlandı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi’nde ulaşımı sağlayan ana yolda yenileme çalışmalarını tamamladı. Güzergahta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi. Mahallenin başlıca ulaşım hatlarından olan yol, çizgi ve logo çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunuldu.







Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu; "17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.