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Dereköy’de ulaşım konforunu artıracak çalışma tamamlandı

07.10.2026 - 11:53Güncellenme Tarihi:
Dereköy’de ulaşım konforunu artıracak çalışma tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi’nin ana ulaşım güzergahında asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Dereköy Mahallesi’nde ulaşımı sağlayan ana yolda yenileme çalışmalarını tamamladı. Güzergahta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi. Mahallenin başlıca ulaşım hatlarından olan yol, çizgi ve logo çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Dereköy’de ulaşım konforunu artıracak çalışma tamamlandı


Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu; "17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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