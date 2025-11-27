Antalya'da kışa hazırlık hızlı başladı!

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçede kırsal mahalle yollarında bakım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Grup yollarında yapılan çalışmalarda şarampol temizliği, bakım-onarım, asfalt serimi ve yağmur giderlerinin temizlenmesi gibi kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriliyor.

SAHİL YOLUNDA ASFALT YENİLEMESİ

Alanya–Gazipaşa arasındaki sahil yolunda bir süre önce başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yolun bozuk bölümlerinde asfalt yenileme işlemleri tamamlandı. Böylece yoğun olarak kullanılan sahil yolunda sürüş konforu ve güvenliği artırılmış oldu.

ÇOK SAYIDA MAHALLEDE TEMİZLİK VE ONARIM

Ekipler, Yaylakonak, Aliefendi ve İspatlı yollarında onarım çalışmalarını sürdürürken; Yaylakonak, İmamlı, Uğrak, Özvadi, Hocalar, Beldibi, Sapadere, Büyükpınar, Yeşilöz ve Üzümlü mahallelerinin grup yollarında yağmur giderleri ve şarampollerde temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla kış aylarında yaşanabilecek su taşkınları ve yol bozulmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceğini açıkladı.