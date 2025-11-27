GAZETE VATAN ANA SAYFA
Akan trafikte şoke eden görüntüler! Taraftarları deplasmana götüren şoför 'aşka' geldi! Sosyal medyada viral oldu

27.11.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.

Otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü.

