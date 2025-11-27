Akan trafikte şoke eden görüntüler! Taraftarları deplasmana götüren şoför 'aşka' geldi! Sosyal medyada viral oldu
27.11.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:
Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Haberin Devamı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.
Haberin Devamı
Otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü.
Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.