Antalya'da eğitime 1 gün ara verildi: Meteoroloji'den kente turuncu kodlu uyarı yapıldı
Antalya'nın 6 ilçesinde cuma eğitime 1 gün ara verilmesi kararı verildi
21.11.2024 - 16:33 | | Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.