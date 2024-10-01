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Antalya'da denizde üç ayrı noktada hortum! Tatilciler deniz keyfine ara vermedi

 Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum çıktı. O an bazı vatandaşlarsa deniz keyfi yapmaya devam etti. Kıyıya oldukça uzak noktada çıkan hortumlardan birinin ise etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı.

01.10.2024 - 08:41 |
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya Körfezi’nde gerçekleşeceğini ön gördüğü fırtına, Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

İncekum plajında saat 18.15 sularında denizde 3 ayrı hortum meydana geldi. Hortumun çıkmasına aldırış etmeyen bazı vatandaş denizde yüzmeye devam etti.

Denizin açıklarında meydana gelen hortum kısa mesafede göründükten sonra gözlerden kayboldu. Hortumlardan birinin etkisini kaybedip saniyeler için gözden kaybolması ise görüntülere yansıdı.

Yurt dışında yaşayan tatil için Alanya’ya gelen İlhan balıkçı denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonuna kayıt altına almaktan geri kalmadı.

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