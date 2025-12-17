Antalya'da çevre dostu girişim: Üreticilere anlatıldı

Haberin Devamı

Çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturan zirai ambalaj atıklarının kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçmeyi amaçlayan Çevre Dostu Çiftçi kart Projesi Alanya'da üreticilere tanıtıldı. Alanya Merkez Hal'de düzenlenen tanıtım toplantısına Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve hal esnafı katıldı. Tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral ve Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa katılımcılara bilgi verdi.



"Hedef projeyi Antalya'ya yaymak"



Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, zirai ilaç ambalaj atıklarının çevre sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'nin hem insan hem de çevre sağlığını koruyan bir proje olduğunu belirten Koral, projeye nasıl katılım sağlanacağını da anlattı. Koral, "Çiftçilerimiz projeye dahil olmak için cep telefonlarından uygulamayı indirerek kayıt oluyor. Kayıt yaptıran üreticilere çipli anahtarlıkları teslim ediliyor. Sonrasında hallere ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelere konulan otomatlara attıkları her zirai ilaç ambalaj atığı karşılığında bir gram bir puan olacak şekilde puan kazanıyorlar. Topladıkları puanlar karşılığında da sera naylonu, akülü testere, bambus arı, arı kovanı gibi tarımsal destekli ürünleri alabiliyorlar. Toprağımızı ve suyumuzu korumak için başlattığımız projemizi Antalya'nın tümünde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



"Üreticiler projeye destek vermekten mutlu"



Bilgilendirmenin ardından kayıt işlemlerini gerçekleştiren üreticiler de hem çevreyi koruyup hem de hediyeler kazanacakları için mutlu olduklarını söyledi. Üreticiler, projenin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, zirai ambalaj atıklarının bu şekilde toplanması ile toprağın ve suyun zehirlememiş olacağını ifade etti.