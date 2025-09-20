Antalya ve Muğla'da orman yangını! Müdahale devam ediyor, mahalleler boşaltıldı

Haberin Devamı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü mevkiinde iki gündür devam eden orman yangınında gece saatlerinde yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel alevlerin içinde kaldı.

TERS ESEN RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLERİN İÇİNDE KALDILAR

Gecenin ilk saatlerinde karadan müdahale için bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz ve içindeki üç personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı.

Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

218 EV BOŞALTILDI, 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.

Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Yangının 2’nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

MİLAS'TA ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ikinci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Yangına gece boyunca Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplere bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personelle yangına müdahale ediliyor.