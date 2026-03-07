Antakya’da Ramazan Şenlikleri devam ediyor: Geleneksel meyan şerbeti sebil oldu!
Hatay, bu yıl Ramazan ayını birlik, beraberlik ve paylaşımla karşılıyor. Antakya'daki etkinlik alanları, geleneksel lezzetler ve kültürel gösterilerle akşamları renkli görüntülere sahne oluyor. Şenliğin en dikkat çeken ismi ise sırtındaki bakır güğümüyle şerbet dağıtan "Hançer Usta" lakaplı Ramazan Gündüz oldu.
Deprem sonrası sosyal etkinliklere hasret kalan Antakyalılar, belediyenin düzenlediği Ramazan şenliklerinde moral buluyor. Teravih namazı sonrası dolup taşan etkinlik alanları, ailelere ve çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.
GELENEKSEL MEYAN ŞERBETİ SEBİL OLDU
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan meyan şerbeti, "Hançer Usta" Ramazan Gündüz'ün elinden vatandaşlara ikram ediliyor. Geleneksel kıyafetleri ve sırtındaki bakır güğümüyle adeta eski Ramazanları günümüze taşıyan Gündüz, bu kültürü yaşatmanın mutluluğunu şu sözlerle ifade ediyor:
"Teravih namazının ardından hayırseverlerin destekleriyle meyan şerbetini sebil olarak dağıtıyoruz. Antakya'da eski Ramazanları hatırlatan bu atmosfer, hemşerilerimizin yüzünü güldürüyor."
BİRLİK VE BERABERLİĞİN ADRESİ
Etkinlik alanlarını dolduran vatandaşlar, uzun süredir böyle bir ortama ihtiyaç duyduklarını belirterek, geleneksel değerlerin korunmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Şenlikler, sadece bir eğlence değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da önemli bir yansıması olarak görülüyor.