Anne cinayetinde ilginç detay: Katil evlat eve kadın kılığında girmiş

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa Y. (27), daha önce alacak verecek sebebiyle tartıştığı annesi Zeliha Y.’nin (53) evine balkondan atlayarak girdi. Kadın kıyafetleri giymiş bir halde eve giren Sefa Y., bıçakla annesi Zeliha Y.’ye saldırdı.

Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeliha Y.’nin vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Zeliha Y.’nin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi. Sefa Y.’nin ise 3 ay öncesine kadar hakkında uzaklaştırma kararı olduğu aktarıldı.