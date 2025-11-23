GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ankara'da yurdun 4'üncü katından düşen üniversite öğrencisi Mizgin kurtarılamadı

23.11.2025 - 13:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre EFE/POLATLI, (Ankara), (DHA)-

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun 4'üncü katındaki pencereden düşen üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin, henüz bilinmeyen nedenle kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden düşüp yaralandı. Öğrencilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankarada yurdun 4üncü katından düşen üniversite öğrencisi Mizgin kurtarılamadı

Ertekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mizgin Ertekin, kurtarılamadı. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı Ertekin'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ankara'da yurdun 4'üncü katından düşen üniversite öğrencisi Mizgin kurtarılamadı
